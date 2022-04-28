14 апреля помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных выплат.
Несколько десятков гмин (районов) Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, введенных властями республики против "дочки" "Новатэка", компании Novatek Green Energy, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павер Шефернакер.
Журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Александр Сладков сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают оружие с боеприпасами и покидают опорные пункты на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.