Будьте в Плюсе

Президент Путин встретился с главой Хабаровского края Дегтяревым

В четверг Путин провел рабочую встречу с главой Хабаровского края, на которой обсуждались социально-экономические вопросы развития субъекта.
РИА Новости
Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, текущие инвестиционные проекты.
ГТРК Дальневосточная
Свой доклад президенту губернатор начал с выражения благодарности главе государства за особое внимание к Дальнему Востоку.
Хабаровский край сегодня
Главное – баланс выдерживать между антикризисными мерами Правительства и ограничительными мероприятиями.
ГТРК Дальневосточная

Подробнее о событии

Владимир Путин провёл встречу с губернатором Хабаровского края
Телеканал Хабаровск07:11
Владимир Путин провел встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым
Первый канал07:04
Путин встретился с Дегтяревым и отметил его успехи
Общественная служба новостей07:00
Президент Путин встретился с главой Хабаровского края Дегтяревым
РИА Новости06:41

Интересное

В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к «Духу Эльбы»

США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» на территории страны, а также возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы».
Lenta.ru07:12

ВСУ обстреляли рынок «Меркурий» в Донецке, два человека погибли

Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле продуктового рынка в Донецке украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.
РИА Новости06:18

«Известия»: МРОТ и прожиточный минимум в России проиндексируют на 9%

14 апреля помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных выплат.
Lenta.ru00:51

В Житомирской области члена теробороны и военного ВСУ заподозрили в убийстве подростка

Член теробороны и служащий украинских войск подозреваются в убийстве 12-летнего ребенка в Радомышле Житомирской области, мальчика приняли за диверсанта, сообщили в полиции Житомирской области.
РИА Новости07:08

Несколько десятков районов Польши остались без СПГ из-за санкций против «Новатэка»

Несколько десятков гмин (районов) Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, введенных властями республики против "дочки" "Новатэка", компании Novatek Green Energy, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павер Шефернакер.
РИА Новости04:54

Журналист ВГТРК Сладков сообщил, что ВСУ покидают опорные пункты на «Азовстали»

Журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Александр Сладков сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают оружие с боеприпасами и покидают опорные пункты на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.
Lenta.ru05:33

Глава СВР Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль над частью Украины

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о планах установить польский контроль над частью территории Украины.
Lenta.ru06:45

Соловьев резко ответил губернатору Свердловской области и перешел на «ты»

Телеведущий Владимир Соловьев перешел на "ты", отвечая губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который посоветовал журналисту "следить за языком" и не оскорблять жителей Екатеринбурга.
Газета.Ru06:39

Партнер «Газпрома» Wintershall объявил о конце эры сотрудничества России и Германии

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прежнее сотрудничество между Россией и Германией невозможно.
РИА Новости07:12

VK сообщила о подписании соглашения о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

Компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена». Об этом сообщает РИА Новости.
RT на русском07:08