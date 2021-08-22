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Президент Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

Владимир Путин отметил, что Россия переживает пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран.
ПолитРоссия
Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика в целом восстановилась до докризисного уровня.
Piter.tv
Восстановление экономики, отметил Путин, создает власти хорошую базу для решения возникших в последнее время задач.
Smotrim.ru
Программа партии, с которой "Единая Россия" идет на сентябрьские выборы, продолжает дополняться.
ТВ Центр
Владимир Путин
Но в целом она… восстановлена до докризисного уровня. Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий.ПРАЙМ

Подробнее о событии

Президент Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня
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Путин заявил о восстановлении экономики РФ до докризисного уровня
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Путин заявил, что Россия справляется с пандемией эффективнее других стран
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