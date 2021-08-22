РИА НовостиПрезидент Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровняВладимир Путин отметил, что Россия переживает пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран.ПолитРоссияПрезидент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика в целом восстановилась до докризисного уровня.Piter.tvВосстановление экономики, отметил Путин, создает власти хорошую базу для решения возникших в последнее время задач.Smotrim.ruПрограмма партии, с которой "Единая Россия" идет на сентябрьские выборы, продолжает дополняться.ТВ ЦентрЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТВ ЦентрPiter.tvПятый каналИзвестияИзвестияРЕН ТВLive24Вечерняя МоскваФАНNewInformЭкономика сегодняТелеканал 360°Prian.ruВладимир ПутинНо в целом она… восстановлена до докризисного уровня. Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий.ПРАЙМПодробнее о событииПрезидент Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровняРИА Новости08:27Путин заявил о восстановлении экономики РФ до докризисного уровняИзвестия08:26Путин рассказал, что российская экономика почти вышла на докризисный уровеньФонтанка.Ру06:22Путин заявил, что Россия справляется с пандемией эффективнее других странФАН06:44Путин заявил об эффективном преодолении пандемии в РоссииНародные новости06:22Путин: Россия проходит пандемию эффективнее и лучше многих развитых странКомсомольская правда07:15Путин: Россия практически восстановила докризисный уровень экономикиГазета.Ru06:19Показать ещёОценить234Поделиться