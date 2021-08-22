Максим Матвеев снялся в клипе «Моя Мишель» в женском платье

Муж Елизаветы Боярской появился в нем в женском образе: по сюжету, он работает дрэг-квин в клубе, то есть каждый вечер надевает платье, делает макияж и играет женщину на сцене.