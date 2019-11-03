Футбол

ЧемпионатЧемпионатПрезидент «Пюника» сообщил, что Варданян близок к переходу в «Сочи»

Президент «Пюника» Артур Согомонян сообщил, что полузащитник команды Эрик Варданян близок к переходу в «Сочи».
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Варданян подпишет с «Сочи» контракт на три года

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