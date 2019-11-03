Президент «Пюника» Артур Согомонян сообщил, что полузащитник команды Эрик Варданян близок к переходу в «Сочи».

Президент «Пюника» сообщил, что Варданян близок к переходу в «Сочи»

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