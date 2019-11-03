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ЧемпионатПрезидент «Пюника» сообщил, что Варданян близок к переходу в «Сочи»
Президент «Пюника» Артур Согомонян сообщил, что полузащитник команды Эрик Варданян близок к переходу в «Сочи».
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Около 600 человек эвакуировали из-за пожара в ТРЦ на юго-западе Москвы
Около 600 человек эвакуировали из здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на юго-западе Москвы из-за пожара в подсобном помещении кафе.
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В России более чем у 4,5 млн граждан обнаружили сахарный диабет
В России в прошлом году более чем у 4,5 млн граждан обнаружили сахарный диабет, при этом примерно столько же людей не подозревают о наличии аналогичного диагноза.
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В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
Хоккей
СКА одержал победу над рижским «Динамо» в серии буллитов
В воскресенье, 3 ноября, хоккейный клуб СКА победил рижжских "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
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Бабченко сообщил, что покинул Украину
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Массированный удар ВКС РФ по боевикам в Идлибе попал на видео
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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Футбол
Президент «Ростова» обратился к фанатам после матча с «Краснодаром»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России призвал не расстраиваться болельщиков после упущенной победы над «быками», сообщает официальный сайт желто-синих.
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Авто
В каких российских регионах чаще всего покупают новые автомобили
Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг регионов России по количеству покупаемых новых легковых автомобилей.
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Гаджеты
Владельцы Apple Card уже истратили 10 миллиардов кредитных долларов
Услуга начала работать 20 августе сего года, а уже в конце сентября представители Goldman Sachs сообщили о том, что клиенты нового сервиса истратили 10 миллиардов кредитных долларов, при этом общая сумма продолжает быстро расти.
Фигурное катание
Загитова представила трогательный номер на показательных выступлениях
Российская фигуристка Алина Загитова представила новый номер во время показательных выступлений третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Происшествия
На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кировской области девочка шести лет выжила в двух ДТП, произошедших в один день.
Гаджеты
Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли
Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
Происшествия
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.