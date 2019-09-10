РПЛ
Невские НовостиПрезидент РФС ответил на вопрос о переносе матча «Зенит» — «Локомотив»
Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с матчем 11-го тура РПЛ между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом». По его словам, матч, запланированный на 28 сентября, может состояться в другой день.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Гаджеты
Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple
Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Экономика
РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса
Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.
VSE42.RU 02:30
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Политика
Госдума открывает осеннюю сессию
Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с командой Гаити
Вратарь сборной Кюрасао по футболу Жарзиньо Питер умер накануне матча Лиги наций КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) с командой Гаити.
РИА Новости 03:49
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Политика
Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 09:16
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала затравивших ее дочь женщин
39-летняя модель рассказала, что потратила шесть месяцев на то, чтобы отыскать людей, которые затравили ее дочь.
Московский Комсомолец 04:32
Общество
Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
РИА Новости 05:40
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Экономика
США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой
Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
РБК 07:17
Экономика
В США рассказали, зачем России золото
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
Финансы
Отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза
Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
Интерфакс 09:20
Футбол
Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).
Чемпионат 07:42
Космос
Ученые анонсировали первое в истории видео с черной дырой
Международная команда ученых, работающая над проектом Event Horizon Telescope по получению изображений черной дыры, заявила, что в ближайшем будущем появится первое видео, на котором будет запечатлено как действует черная дыра.
ТК Звезда вчера в 18:32
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36