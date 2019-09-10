Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с матчем 11-го тура РПЛ между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом». По его словам, матч, запланированный на 28 сентября, может состояться в другой день.

Президент РФС ответил на вопрос о переносе матча «Зенит» — «Локомотив»

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