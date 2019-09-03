РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРФС не пойдет на поводу у клубов — Егоров будет работать

Как стало известно «СЭ», совместное заявление клубов РПЛ на имя главы РФС Александра Дюкова о необходимости изменений в российском судействе не повлечет экстренных кадровых перестановок.
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Спорт-Экспресс11:00

Президент РФС остался недоволен качеством судейства в первых турах РПЛ

Sport24.ru14:50

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Sportbox.RU09:51
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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал

Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.
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Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
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В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве

В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Политика

Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
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Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
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Политика

Экс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира

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ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

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Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
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В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона

Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
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Компания Nissan представила новый компактный кроссовер Juke второго поколения.
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Скончался трехкратный олимпийский чемпион

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МИД Болгарии призвал Россию не называть борьбу СССР с нацистскими войсками "освобождением ВОсточной Европы от нацизма".
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Росстат подсчитал долю работающих женщин в России

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Армия и оружие

Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
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Пропавшая в Липецкой области девочка нашлась в Москве

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В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
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Скончалась сестра Юлии Тимошенко

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Путин обсудит отношения России и Монголии в Улан-Баторе

Путин встретится отдельно с президентом Халтмаагийном Баттулгой, премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом и председателем Великого хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
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Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани

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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

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Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте

Во вторник правительство Джонсона лишилось своего большинства, после того как Консервативную партию покинул депутат Филлип Ли.
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Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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