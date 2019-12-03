РПЛ

Реальное времяРеальное времяРФС планирует использовать ВАР на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

Накануне состоялось совещание президента РФС Александра Дюкова и председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца с руководителями клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства.
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Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

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Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

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В РПЛ хотят ввести VAR на всех матчах в марте 2020 года

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