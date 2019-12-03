РПЛ
Sportbox.RUПрезидент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства
Во вторник президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства. На совещании обсуждалась новая Концепция развития судейства.
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Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
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Общество
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Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
Политика
Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
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Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Здоровье
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В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
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Экономика
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Пока Канада раздумывает над строительством газопровода к терминалу СПГ на берегу Тихого океана, чтобы начать экспорт СПГ в Китай, Россия построила всего за пять лет в 10 раз протяженнее газопровод в Поднебесную и заработает за 30 лет $ 400 млрд.
Общество
США связали обвинение россиян с обсуждением турбины для «Приразломной»
Секторальные санкции Минфина и Минторга США запрещают передачу оборудования для использования в нефтяных проектах «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» на шельфе Арктики, в глубоководных районах моря и в сланцевых формациях.
Общество
Познер рассказал, что дважды справился с раком
Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справки
Доказательство своей позиции ведомство нашло в санитарных нормах, где сказано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
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Футбол
«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы
Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Музыка
Spotify назвал самых популярных музыкантов десятилетия
Политика
Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа
28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Хоккей
«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Куньлуню» в овертайме
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Гаджеты
Оказывается, iPhone 11 Pro следит за пользователями в обход запретов
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Политика
Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе
В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Политика
Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»
Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России.