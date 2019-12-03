РПЛ

Матч ТВМатч ТВПрезидент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

Во вторник президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства. На совещании обсуждалась новая Концепция развития судейства.
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Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

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Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

Матч ТВ11:22

VAR планируется использовать во всех матчах Премьер-лиги c марта 2020 года

Sport24.ru13:33

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РИА Новости07:03

РФС запретит клубам комментировать судейство публично. Об арбитрах будет говорить группа экспертов

Бомбардир.ру15:24
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
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Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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Трамп заявил о своем всевластии над сирийской нефтью

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Как расследовали дело сестер Хачатурян

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Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки

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