РПЛ

Матч ТВМатч ТВПрезидент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

Во вторник президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства. На совещании обсуждалась новая Концепция развития судейства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

Матч ТВ11:22

Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

Sportbox.RU11:22

VAR планируется использовать во всех матчах Премьер-лиги c марта 2020 года

Sport24.ru13:33

Что было на встрече Хачатурянца и владельцев клубов. Инсайды Егорова

Спорт-Экспресс17:45

РФС не хочет, чтобы клубы комментировали судейство публично. Группа экспертов будет говорить об арбитрах

Sports.ru12:55

Егоров не пришел на совещание по судейству с руководителями клубов РПЛ

РИА Новости07:03

РФС запретит клубам комментировать судейство публично. Об арбитрах будет говорить группа экспертов

Бомбардир.ру15:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Финансы

ЦБ назвал основные риски для экономики России

Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Ведомости вчера в 08:25
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Происшествия

7 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

В результате аварии пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Всего в автобусе находилось 48 человек.
РЕН ТВ 17:27
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Футбол

Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Спорт БИЗНЕС Online 08:22
Политика

На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя

В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
РИА Новости Крым 12:24
Спорт

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лиллехаммере

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал спортсменов, которые примут участие во втором этапе Кубка мира.
Нева Спорт 12:08
Общество

Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
РИА Новости 16:52
Наука

Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем

МедиаПоток вчера в 12:12
Футбол

«Лион» уступил «Лиллю» в матче чемпионата Франции

"Лилль" нанес поражение "Лиону" в выездном матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости 17:13
Армия и оружие

Сенатор назвал террористов ИГ в Сирии инструментом хаоса в руках США

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что поддерживаемые США террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 в Сирии стали инструментом хаоса в руках Вашингтона.
Слово и Дело 09:51
Футбол

Черчесов рассказал о возможном матче против Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможной встрече с украинскими спортсменами в рамках турнира Евро-2020.
Московский Комсомолец 17:17
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
Происшествия

Жители юго-востока Москвы остались без света

Жители юго-восточной части Москвы остались без света.
Газета.Ru 15:44
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда вчера в 11:10
Политика

МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру

Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Newvz.ru 02:52
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру вчера в 10:43
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Наука

Квантовая физика: о самом сложном простым языком

Сложно представить, как выглядела бы наша цивилизация без классической физики и математики.
Популярная механика 07:17
Энергетика

Россия и Украина продлили договор на транзит нефти

Новый документ будет действовать до 1 января 2030 г. Согласно заявлению украинской компании, дополнительное соглашение гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины, а также создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов нефтью в направлении стран Европы.
Ведомости 09:10
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
РИА Новости 14:42
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут к концу 2020 года

Вместе с процессорами Ryzen 4000 выйдут новые наборы логики серии 600, которые станут последним продуктом для платформы Socket AM4.
Игромания.ру 17:45
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»

Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
ГЛАС.RU 17:14
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

В естественно-научной грамотности, исследования по которой начались с 2006 года, результаты российских школьников "сохраняются на прежнем уровне", отметили в Минпросвещения.
ТАСС 05:00
Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия 17:22
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК 17:00
Единоборства

Тони Фергюсон: «Заставлю Хабиба мочиться кровью»

Легковес UFC Тони Фергюсон уверен, что сможет победить чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
Sports.ru 01:55
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное