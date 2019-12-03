РПЛ
Матч ТВПрезидент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства
Во вторник президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства. На совещании обсуждалась новая Концепция развития судейства.
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