Футбол
ТК ЗвездаПрезидент РФС сменил главу судейского комитета на фоне скандалов
Николай Левников покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, который он занимал с мая 2018 года. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. Место Левникова на этой должности решением исполкома организации займет бизнесмен Ашот Хачатурянц, уточнил он.
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Юрий Белкин: «Уверен, что с приходом Хачатурянца в судейской системе произойдут качественные изменения»
Спорт-Экспрессвчера в 11:51
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в матче против Бельгии (1:4) в рамках отбора Евро-2020.
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Военные США испытали российский танк Т-80
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Задолженности по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% таких кредитов были выплачены с опережением графика за десять месяцев по сравнению с 12,1% в прошлом году.
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
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