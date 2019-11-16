Николай Левников покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, который он занимал с мая 2018 года. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. Место Левникова на этой должности решением исполкома организации займет бизнесмен Ашот Хачатурянц, уточнил он.

Общество В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.

Здоровье В Туле обсудили проблемы медицины в селах Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.

Политика СМИ узнали о подготовке Украины к возвращению захваченных кораблей Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ.

Происшествия В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП По данным следствия, вечером 14 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2110" по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", а затем пытался скрыться с места ДТП.

Политика Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера.

Экономика Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно Задолженности по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% таких кредитов были выплачены с опережением графика за десять месяцев по сравнению с 12,1% в прошлом году.

Кино «Джокер» собрал миллиард долларов в прокате По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.