Футбол
ТК ЗвездаПрезидент РФС сменил главу судейского комитета на фоне скандалов
Николай Левников покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, который он занимал с мая 2018 года. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. Место Левникова на этой должности решением исполкома организации займет бизнесмен Ашот Хачатурянц, уточнил он.
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Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
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В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
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Киев назвал контроль за границей с РФ последним пунктом «Минска-2»
Требования о первоочередной передаче под украинский контроль участка российско-украинской границы не имеют под собой никаких оснований, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «BBC News Украина» в четверг, 14 ноября.
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Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
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Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
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В Анкаре заявили о визите Путина в Турцию в первую неделю января
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин может посетить республику в первую неделю января следующего года.
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Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
Происшествия
Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина
Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Коломойский призвал украинцев наладить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине лучше наладить отношения с Россией.
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В Китае испытали аппарат для посадки на Марс
Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Баскетбол
ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Футбол
Стали известны десять участников Евро-2020
Всего в турнире примут участие 24 команды. Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Общество
Венеция обратилась к миру за помощью после наводнения
Призыв и банковские реквизиты мэр опубликовал в своём Twitter. «Благодаря вашей помощи Венеция вновь засияет», — написал он.
Общество
Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Политика
Митингующие разбили палатки у здания парламента в Тбилиси
Митингующие в центре Тбилиси оппозиционеры установили несколько палаток у здания парламента в знак того, что не собираются расходиться.
Политика
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Боливию
В сообщении гражданам России рекомендуется отказаться от посещения Боливии.
Общество
Хозяин толстого кота заявил, что не имеет претензий к «Аэрофлоту»
Пассажир Михаил Галин, которого Аэрофлот исключил из программы лояльности и аннулировал все его бонусные мили за провоз кота весом больше восьми килограммов, заявил, что не имеет претензий к авиакомпании.
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Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.