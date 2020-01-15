Общество
ИА БанкИнформСервисПутин предложил давать материнский капитал за первого ребёнка
В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реформировать систему материнского капитала. С 2020 года его следует выдавать семьям, в которых родился не второй, а первый ребёнок, считает президент.
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Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Общество
Евросоюз может подать жалобу в ВТО на торговую сделку США с Китаем
Европейский союз может подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если сочтет подписанное соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем нарушающим нормы свободной торговли.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Организаторов подпольных покер-клубов задержали на Камчатке
"Дело возбуждено по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр)", - говорится в сообщении.
Хоккей
Овечкин отметился дублем в матче с «Нью-Джерси»
После 1-го периода хозяева ведут – 2:0. Дублем отметился российский нападающий «столичных» Александр Овечкин, забросив в большинстве (5 на 3) первую шайбу на 16 минуте первого периода, уже спустя три минуты он отличился своим вторым голом в этой игре.
Политика
Путин назначил Медведева заместителем главы Совета безопасности
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности России.
Общество
Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака
Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Происшествия
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Десятилетнюю жительницу города Карасук Новосибирской области, пропавшую два дня назад, нашли в клетке в подвале одного из общежитий.
Политика
Жириновский счёл, что при Мишустине Россия совершит рывок
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что при новом премьер-министре РФ Михаиле Мишустине страна способна совершить рывок в развитии.
Шоу-бизнес
Дунаевский разводится с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Гаджеты
По данным JPR, процессоры AMD служат основой 41% игровых ПК
Вчера компания JPR опубликовала результаты опроса, которые позволяют понять, какими компьютерами пользуются геймеры и что планируют в них поменять.
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Футбол
«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро
Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Здоровье
Эндоскописту с Камчатки присвоили звание Заслуженного врача России
Звание Заслуженного врача России было присвоено эндоскописту с Камчатского края Владимиру Егорову за заслуги в области здравоохранения в соответствии с указом российского президента Владимира Путина, 17 января сообщает пресс-служба краевого правительства.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Экономика
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников
Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Происшествия
Озвучена причина пожара на плавбазе «Петр Житников»
Дальневосточная транспортная прокуратура установила причину пожара на плавучем заводе «Петр Житников», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.