«Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 года в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказано в сообщении.