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Президент РФ Путин заявил о продолжении работы по снижению ключевой ставки ЦБ

Регулятор принимает меры для смягчения денежно-кредитной политики и повышения доступности кредитов, отметил глава государства.
ПРАЙМ
Путин заявил, что в этом году внутренний спрос в стране отстает от прошлогодних показателей.
ИА Красная Весна
В конце февраля ЦБ на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых.
Известия
За январь - апрель профицит федерального бюджета составил 2,7 трлн рублей.
УралПолит.Ru

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Путин заявил о планах продолжить снижение ключевой ставки
Деловой мир08:16
Путин заявил, что Центробанк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
Комсомольская правда07:21
Президент РФ Путин заявил о продолжении работы по снижению ключевой ставки ЦБ
ПРАЙМ06:50
Путин пообещал продолжение смягчения денежно-кредитной политики ЦБ
Московский Комсомолец07:13
Путин: Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
Известия06:53
Путин заявил, что Центробанк продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики
РИА Новости06:52
Путин рассказал о продолжении работы ЦБ по снижению ключевой ставки
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