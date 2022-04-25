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Президент РФ Путин заявил о стабилизации российской экономики и снижении инфляции

Российская экономика продолжает стабилизироваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
ПРАЙМ
Путин отметил, что, по словам экспертов, играют роль два важнейших фактора – ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется, и динамика потребительского спроса.
Взгляд.ру
Владимир Путин призвал не отпускать контроль за ситуацией и не допускать "разбалансировки экономической динамики".
ПРАЙМ
Путин подчеркнул, что власти продолжат принимать меры по поддержке граждан, отраслей и экономики в целом.
ПРАЙМ

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Президент РФ Путин заявил о стабилизации российской экономики и снижении инфляции
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