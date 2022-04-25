Словакия ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за те военные материалы, подаренные Украине, прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300, сообщила пресс-секретарь минобороны Мартина Коваль-Какашчикова.
Нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022—2031 годы в РФ десятилетием науки и технологий», — отмечается в указе.