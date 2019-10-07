Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой.

По словам руководителя пресс-службы президента России, глава государства Владимир Путин отметит свой день рождения с родными и близкими на природе. Как известно, в этом году российскому лидеру исполняется 67 лет.

Путин отметит день рождения с родными на природе

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