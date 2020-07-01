Политика
ТагилСити.руПрезидент РФ Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Днем ранее президент выступил с обращением к гражданам страны. Он призвал каждого принять участие и еще раз напомнил, что в силу поправки вступят только при условии их поддержки гражданами. Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня на всей территории России.
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Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Происшествия
Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста
Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал.
РБК 09:07
Игры
СМИ: Презентация игр для Xbox Series X состоится 23 июля
Сайт VideoGamesChronicle со ссылкой на анонимные источники сообщил, что новая презентация игр для Xbox Series X состоится 23 июля.
Srnsk 09:50
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Футбол
Генрих Мхитарян досрочно расторг контракт с «Арсеналом»
Отмечается, что агент Мхитаряна Мина Райола договорился с «Арсеналом» и решил вопрос о досрочном расторжении контракта, истекавшего в 2021 году.
ODDS.ru 04:20
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
Политика
«Сговор» России с талибами сочли преклонением Трампа перед Путиным
Демократы сочли, что раз Трамп, по информации The Times, был проинформирован о действиях России в феврале, то он заискивает перед Москвой, так как с тех пор неоднократно говорил о необходимости вернуть Россию в G7 и общался с Путиным по телефону.
Lenta.ru 07:18
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Транспорт
Движение первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Движение первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео, ролик публикует РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:09
Автоспорт
Карлос Сайнс признался, что опасается за своё здоровье
В преддверии старта сезона, который в этом году начнётся с Гран При Австрии после задержки, вызванной пандемией и длившейся без малого четыре месяца, Карлос Сайнс признался, что опасается за своё здоровье.
F1news.ru 06:33
Общество
Из Cyberpunk 2077 убрали возможность бегать по стенам
Чемпионат 03:34
Политика
Порошенко на митинге признал «вину» по нескольким обвинениям
Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.
ТК Звезда 08:43
Общество
В Воронеже рестораны откроют летние веранды
Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Футбол
Сане подпишет 5-летний контракт с «Баварией»
Футболист подпишет с «мюнхенцами» 5-летний контракт, при этом он пошел на уступки новому клубу и снизил планку по заработной плате.
LiveSport.ru вчера в 13:37
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова нашла нелепое оправдание своей выходке в Дивеево
Анастасия Волочкова на днях устроила резонансный скандал в Дивеевском монастыре, на территорию которого она проникла нелегально.
Bimru.ru 08:19
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20