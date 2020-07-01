Днем ранее президент выступил с обращением к гражданам страны. Он призвал каждого принять участие и еще раз напомнил, что в силу поправки вступят только при условии их поддержки гражданами. Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня на всей территории России.

Президент РФ Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

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