Общество
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда11:01
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Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Космос
Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет
Глобальная спутниковая система Starlink приглашает желающих протестировать космический интернет.
Gazeta.SPb 16:34
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Авто
Ford Focus получил гибридную версию
Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
SpeedMe вчера в 05:01
Общество
Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику
Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
НТВ 02:59
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru 19:17
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Политика
Болтон раскрыл подробности работы над скандальной книгой
По словам бывшего помощника президента, память помогла ему написать другую книгу, посвященную работе в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
Lenta.ru 19:41
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Главное
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации.
Znak.com 11:03
Происшествия
В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке
По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине
Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
RT на русском 19:28
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело 06:27
Армия и оружие
В Сирии произошла новая воздушная атака
Lenta.ru 18:26
Политика
Россия решила отказаться от РЛС «Балхаш» в Казахстане
Москва 24 вчера в 08:00
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 19:39
Политика
США пообещали помешать Ирану купить российские истребители
США намерены не допустить покупку Ираном новых истребителей у России и Китая, если истечет срок действия оружейного эмбарго ООН, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.
Взгляд.ру 14:52
Общество
Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»
РИА Новости 02:14
Футбол
«Интер» Милан — «Сассуоло»: букмекеры назвали явного фаворита матча Серии А
24 июня в матче 27 тура итальянской Серии А миланский «Интер» примет «Сассуоло».
Bookmaker-ratings.ru 10:20
Футбол
Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18