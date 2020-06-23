Общество

Темирхан-ШураТемирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Что предложил изменить Путин в обращении к народу 23 июня. Основные тезисы

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«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

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Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

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Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян

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Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда11:01

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru10:51
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
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Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
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Космос

Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет

Глобальная спутниковая система Starlink приглашает желающих протестировать космический интернет.
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
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Авто

Ford Focus получил гибридную версию

Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
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Общество

Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику

Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Армия и оружие

Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Болтон раскрыл подробности работы над скандальной книгой

По словам бывшего помощника президента, память помогла ему написать другую книгу, посвященную работе в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
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Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Главное

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации.
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В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке

По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
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Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Армия и оружие

В Сирии произошла новая воздушная атака

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Россия решила отказаться от РЛС «Балхаш» в Казахстане

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Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
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США пообещали помешать Ирану купить российские истребители

США намерены не допустить покупку Ираном новых истребителей у России и Китая, если истечет срок действия оружейного эмбарго ООН, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.
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Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

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«Интер» Милан — «Сассуоло»: букмекеры назвали явного фаворита матча Серии А

24 июня в матче 27 тура итальянской Серии А миланский «Интер» примет «Сассуоло».
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