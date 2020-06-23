Общество
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Помощь медикам, семьям и регионам: основное из обращения Путина к россиянам
Pro Город Кироввчера в 07:00
Президент России продлил выплаты врачам, безработным, семьям с детьми и соцработникам
Астрахань 2423 июня в 12:27
Путин сообщил о продлении выплат медработникам за борьбу с коронавирусом
Rambler News Service23 июня в 10:31
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Общество
Журналисту удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Журналисту и ведущему телеканала «Дождь» Павлу Лобкову удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Readovka.ru 05:00
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Политика
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Экономика
Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня
Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Общество
Выплаты 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в России продлят на июль
Президент России Владимир Путин заявил, что в июле будет ещё раз выплачено дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.
RT на русском 23 июня в 10:40
Общество
Работу алмазного рудника в Якутии приостановили из-за коронавируса
Работа рудника "Интернациональный" Мирнинского горно-обогатительного комбината компании АЛРОСА приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников.
Российская газета 04:46
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Гаджеты
Сотрудник Intel показал на фото линейку дискретных GPU Xe компании
Для более чёткого понимания размеров сотрудник компании положил рядом с дискретными GPU Xe от Intel пальчиковую батарейку.
Актуальные Новости 03:52
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
Тела двоих сторожей нашли на бывшем рыболовецком стане в Охе
22 июня в следственный отдел по городу Оха СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в деревянном строении на бывшем рыболовецком стане, расположенном на Восточном побережье полуострова Шмидта, обнаружены тела 48-летнего и 45-летней жителей Охи без внешних признаков насильственной смерти.
Сахалин.Инфо 04:29
Кино
Стриминговый сервис HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром»
Ведомости 05:18
Общество
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:11
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Общество
В отношении Ассанжа в США вынесли новое обвинительное заключение
Вашингтон, 25 июня 2020, 02:24 — REGNUM В отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США вынесено новое обвинительное заключение.
REGNUM вчера в 19:24
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Здоровье
Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса
Главное коварство коронавирусной инфекции заключается в ее скорости.
URA.Ru 04:51
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о готовности субъектов к проведению ЕГЭ
Почти все регионы России готовы к проведению Единого государственного экзамена, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
RT на русском 04:47
Наука
Найдено самое большое яйцо эпохи динозавров
Чилийские ученые обнаружили на острове Сеймур у побережья Антарктиды яйцо массой 6,5 кг и длиной почти 30 см. Оно принадлежало морскому пресмыкающемуся мозазавру, жившему на Земле 82−66 млн лет назад.
Дилетант 22 июня в 05:27
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Происшествия
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
На здании посольства США в Москве появился ЛГБТ-флаг
Жители Москвы заметили, что на здании посольства США в Москве появился еще один флаг.
РЕН ТВ 04:08
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Общество
За первый час электронного голосования явка составила почти 5,6%
Почти 5,6% составила явка за первый час электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве.
Москва 24 04:40
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45