Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 343

Политика В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.

Экономика Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.

Общество Выплаты 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в России продлят на июль Президент России Владимир Путин заявил, что в июле будет ещё раз выплачено дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.

Общество Работу алмазного рудника в Якутии приостановили из-за коронавируса Работа рудника "Интернациональный" Мирнинского горно-обогатительного комбината компании АЛРОСА приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников.

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 721

Политика Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня. 1

Происшествия Тела двоих сторожей нашли на бывшем рыболовецком стане в Охе 22 июня в следственный отдел по городу Оха СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в деревянном строении на бывшем рыболовецком стане, расположенном на Восточном побережье полуострова Шмидта, обнаружены тела 48-летнего и 45-летней жителей Охи без внешних признаков насильственной смерти.

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1% Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка. 193

Общество В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин. 47

Наука Найдено самое большое яйцо эпохи динозавров Чилийские ученые обнаружили на острове Сеймур у побережья Антарктиды яйцо массой 6,5 кг и длиной почти 30 см. Оно принадлежало морскому пресмыкающемуся мозазавру, жившему на Земле 82−66 млн лет назад. 7

Происшествия Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.