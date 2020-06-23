Общество

Темирхан-ШураТемирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Помощь медикам, семьям и регионам: основное из обращения Путина к россиянам

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Президент России продлил выплаты врачам, безработным, семьям с детьми и соцработникам

Астрахань 2423 июня в 12:27

Налоги, выплаты, ипотека, IT: разбираемся, что успел пообещать президент во время обращения к нации (и как это будет работать)

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Путин сообщил о продлении выплат медработникам за борьбу с коронавирусом

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Журналисту удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

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Работу алмазного рудника в Якутии приостановили из-за коронавируса

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В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
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Сотрудник Intel показал на фото линейку дискретных GPU Xe компании

Для более чёткого понимания размеров сотрудник компании положил рядом с дискретными GPU Xe от Intel пальчиковую батарейку.
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Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
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В отношении Ассанжа в США вынесли новое обвинительное заключение

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Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
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В Рособрнадзоре рассказали о готовности субъектов к проведению ЕГЭ

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Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
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Жители Москвы заметили, что на здании посольства США в Москве появился еще один флаг.
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За первый час электронного голосования явка составила почти 5,6%

Почти 5,6% составила явка за первый час электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве.
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У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
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