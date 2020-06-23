Экономика
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правдавчера в 11:01
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Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ
Российская газета 10:28
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Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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Политика
Дуда заявил, что планов переброски в Польшу ядерного оружия США нет
Дискуссия о переброске ядерного оружия США из Германии в Польшу развернулась в республике после заявления американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 18:00
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Политика
Помпео: США не допустят закупки Ираном оружия у России и Китая
США не допустят поступление на вооружение Ирана российских и китайских истребителей, заявил госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter.
Rambler News Service 12:28
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На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
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Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 09:07
Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
Кино
Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон
Продюсер проекта Мехмет Боздаг подтвердил турецкому изданию «Акшам», что сериал продлен на второй сезон и останется в том же слоте.
Киноафиша России 04:15
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 13:30
Политика
В Кремле сообщили, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров иностранных государств посетит парад Победы в Москве.
Дождь вчера в 10:38
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Кино
26 июня в Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана
Показы приурочены к скорому выходу новой работы режиссера – "Довод". Ранее Epic Games показали пользователям трейлер этой киноленты.
Деловое.ТВ 14:01
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости 07:54
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей
Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
Футбол
Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»
Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
РИА Новости 13:18
Общество
Депутат объяснил число заявлений на электронное голосование в Троицке
В свою очередь зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев согласился со словами Головченко, подтвердив ТАСС, что 30 тыс. жителей Москвы допустили незначительные ошибки в адресе при заполнении заявлений на дистанционное электронное голосование.
Взгляд.ру 14:18
Здоровье
В Петербурге разрешили плановую госпитализацию и посещение поликлиник
С 25 июня открываются для плановых посещений поликлиники и амбулатории.
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Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен
Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Что касается Steam, главного конкурента Epic Games Store, то к концу 2019 года магазин Valve достиг 95 млн активных пользователей в месяц, а в начале 2020-го — 24,5 млн одновременных игроков.
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Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
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