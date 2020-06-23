Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 276

Политика Дуда заявил, что планов переброски в Польшу ядерного оружия США нет Дискуссия о переброске ядерного оружия США из Германии в Польшу развернулась в республике после заявления американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.

Киберспорт Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.

Общество ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет «Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении. 203

Культура На Мамаевом Кургане начался концерт Победы Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование. 32

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 186

Кино 26 июня в Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана Показы приурочены к скорому выходу новой работы режиссера – "Довод". Ранее Epic Games показали пользователям трейлер этой киноленты.

Шоу-бизнес Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади. 99

Интернет Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.

Футбол Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны» Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.

Общество Депутат объяснил число заявлений на электронное голосование в Троицке В свою очередь зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев согласился со словами Головченко, подтвердив ТАСС, что 30 тыс. жителей Москвы допустили незначительные ошибки в адресе при заполнении заявлений на дистанционное электронное голосование. 14

Общество Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград". 824