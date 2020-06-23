Экономика

Темирхан-ШураТемирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
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Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
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Шоу-бизнес

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Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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