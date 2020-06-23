Экономика
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Президент России продлил выплаты врачам, безработным, семьям с детьми и соцработникам
Астрахань 2423 июня в 12:27
Путин распорядился выплатить на детей до 16 ещё по 10 тысяч и расширил льготные условия ипотеки
Суть событий23 июня в 10:52
Врачам, родителям - деньги, богатым - налоги: главное из обращения Путина к россиянам
Gorodkirov.ru23 июня в 11:21
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
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Общество
Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram
Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Общество
Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем
Фан Синхай отметил, что использование долларовых платежных систем ставит Китай в уязвимое положение, если США пойдут на введение санкций против Пекина.
Что происходит 23 июня в 06:44
Армия и оружие
Захарова: Поставки США вооружений Киеву усугубляют конфликт в Донбассе
Владимир Песня / РИА Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Вашингтоном вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта в Донбассе.
РЕН ТВ 10:33
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Происшествия
Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Общество
Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла внимание россиянок
Внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил парад Победы в Москве вместе с отцом, привлекла внимание российских девушек.
Lenta.ru 07:30
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 04:14
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Новые автомобили 23 июня в 02:17
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
RT на русском вчера в 20:39
Политика
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Менье
Напомним, предыдущим клубом 28-летнего защитника был «ПСЖ», за который он выступал с июля 2016 года.
Матч ТВ 10:25
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 23 июня в 14:49
Армия и оружие
Пропавший танк Т-90 образца 1992 года нашелся в Сирии
Речь идет о самой старой модификации, которая в различных источниках фигурирует как образец 1992 года.
Российская газета 08:18
Происшествия
Суд изменил Владимиру Быкову меру пресечения
С конца прошлого года Быков находился под домашним арестом.
Бизнес-новости в Кирове 09:43
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Авто
Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали
Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру 11:10
Энергетика
Падение цен на нефть ускорилось до 6%
Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 11:55