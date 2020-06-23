Общество

Темирхан-ШураТемирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русскомвчера в 13:25

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:03

«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомостивчера в 12:18

Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян

Известиявчера в 13:00

Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

ТАССвчера в 12:00

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождьвчера в 11:27

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Российская газета 06:25
485
Политика

В России проходят военные парады в честь 75-летия Победы

Главный парад на Красной Площади в Москве начнется в 10.00.
Общественная служба новостей 02:46
Армия и оружие

В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота

В параде Победы в Калининграде, чеканя шаг, прошли женщины-военнослужащие частей Балтийского флота.
Российская газета 05:44
1
Общество

В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился

Спикер городской думы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил присутствующих на официальном мероприятии в честь Дня памяти и скорби с началом войны.
Lenta.ru 06:46
27
Политика

Путин поблагодарил глав государств за приезд на парад Победы в Москву

РИА Новости Российский президент Владимир Путин устроил в Кремле прием для глав государств, прибывших на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 07:03
1
Здоровье

В Пермском крае выявили 89 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:46
36
Шоу-бизнес

Участник группы «Иванушки International» переезжает жить в Испанию

Певец утверждает, что не будут бросать работу в группе и продолжит свою творческую деятельность.
RuNews24.ru 04:55
1
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
5,5K
Общество

Рассекречено содержимое подаренных гостям парада Победы котомок

В котомках, подаренных гостям парада Победы в Москве, находились пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка, бутылка воды, сборник стихотворений, а также коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем.
Lenta.ru 06:56
6
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
1,8K
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
460
Футбол

Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы

Сегодня руководителей «Локомотива» представляют стороной зла.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
1
Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
31
Общество

Семьи получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Напомним, ранее президент ввел единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей с 3 до 16 лет и ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей на детей до трех лет.
ИА БНК вчера в 10:36
5,9K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
661
Единоборства

Брат Нурмагомедова высмеял Макгрегора, упомянув коронавирус

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пошутил над ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
RT на русском 05:08
Наука

Птицы помогают рыбе мигрировать — исследователи

Рыбья икра может выжить в пищеварительном тракте птиц, к такому выводу пришли исследователи из Венгрии и Испании, 23 июня сообщает phys.org Наличие рыбы в изолированных водоемах ставит вопрос о том, как она туда попала.
ИА Красная Весна вчера в 12:35
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
1,3K
Политика

Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади.
РИА Новости 05:16
Футбол

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Месси с 33-летием.
Газета.Ru 06:31
Футбол

Уткин высказался о переходе Вагнера в «Кайрат»

RT на русском 06:51
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
114
Космос

В Поморье нашлась заброшенная мастерская по производству карбасов

Sudostroenie.info 02:23
Биатлон

В РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая высказалась о выдвижении двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
962
Общество

США могут ввести пошлины на $3,1 млрд на импорт из ЕС и Великобритании

США рассматривают возможность введения новых пошлин для товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление офиса представителя на торговых переговорах США Роберта Лайтхайзера.
Коммерсантъ 07:21
Политика

Лукашенко пожелал россиянам здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья.
Известия 05:11
5
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Газета.Ru вчера в 05:06
721
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
957
Общество

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное