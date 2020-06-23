Экономика
ИзвестияПолитолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал для «Известий» 23 июня новые меры поддержки россиян, предложенные президентом России Владимиром Путиным.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правдавчера в 11:01
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Происшествия
Десятки человек в знак протеста перекрыли трассу под Барнаулом
К 23.00 в Сибирской долине собрались уже десятки человек и несколько экипажей полиции.
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Политика
Французский политик назвал впечатляющим парад Победы в Москве
RT на русском 08:18
Политика
Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма
Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
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Для поиска лекарств приспособили рекомендательные алгоритмы
Исследователи рассчитывают на то, что данная работа ускорит поиск новых лекарств.
ToDay News Ufa 06:06
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Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера
RT на русском 18:01
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
Здоровье
Челябинские мамы записали видеообращение к Алексею Текслеру
Как сообщали «Аргументы недели», на днях в Челябинской областной детской клинической больнице побывал губернатор Алексей Текслер.
Аргументы недели 10:47
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На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат еще раз по 10 тысяч рублей
Семьи с детьми до 16 лет ещё раз получат выплату по 10 тысяч рублей.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 02:17
Наука
Мужчины имеют большую скорость к раку кожи, чем женщины
В публикации отмечается, что учёный пришёл к выводу, что мужчины с раком кожи имеют большую опасность летального исхода, чем женщины.
Mockva.ru 20:08
Происшествия
В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель
В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
16-летний дорожный рабочий попал под каток в Тулуне
16-летний рабочий упал на дорогу перед движущимся катком, и тяжелая техника проехала по нему.
ИркСиб 20:52
Авто
Компания Lifan может уйти из России
Автоновости дня 02:33
Авто
Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue
Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 22 июня в 23:09
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском вчера в 13:55
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06
Путешествия
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ 18:14
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент Владимир Путин заявил, что последние 3 месяца были непростыми, резко изменившими привычный уклад жизни россиян.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:42
Наука
Ученые смогли передать в мозг запах, которого нет
Популярная механика 22 июня в 09:55
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Космос
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
Малый спутник Red-Eye-3 в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA запущен с Международной космической станции, сообщило НАСА.
РИА Новости 20:12