Экономика

Темирхан-ШураТемирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русском23 июня в 13:25

Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян

Известия23 июня в 13:00

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождь23 июня в 11:27

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 июня в 12:03

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbes23 июня в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда23 июня в 11:01

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъ23 июня в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Политика

Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне

Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
4
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
476
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
3,9K
Культура

Ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
120
Технологии

Москвичи получили мобильный доступ к данным электронной медкарты

Москвичи смогут получать данные своей медицинской карты с помощью мобильного телефона.
Информационный центр Правительства Москвы 08:44
19
Шоу-бизнес

Хабиб возглавил рейтинг Forbes российских звезд моложе 40 лет

Sports.ru 04:44
4
Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
118
Политика

В Совфеде не исключили провокаций 1 июля

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета не исключают проведения 1 июля, в день голосования по Конституции, провокаций, инициированных извне.
РИА Новости 09:33
1
Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
11
Политика

Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»

Газета.Ru 08:33
86
Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
1,3K
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
874
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

РБК 05:33
125
Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
4,1K
Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
101
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
1,3K
Общество

ОСК назвала сроки ремонта «Адмирала Кузнецова»

РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок назвало стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова»: на полное обслуживание авианосца будет потрачено 251 млн 377 тысяч рублей.
Говорит Москва 08:32
Политика

Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
38
Авто

«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
13
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
1,5K
Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
1,2K
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
310
Футбол

Заболотный — о дебюте 15-летнего игрока «Мальорки»: надеюсь, «Реал» поддался

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал выход на поле хавбека «Мальорки» Луки Ромеро, который стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании, сыграв в матче 31-го тура Примеры с «Реалом» (0:2).
Metaratings 06:48
Здоровье

В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса

Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.
ТАСС 06:19
146
Политика

Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
822
Шоу-бизнес

Лолита через суд пытается выселить экс-супруга из квартиры

RuNews24.ru 05:59
4
Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
78
Общество

Памятник Сталину открыли в городе Бор

Время Н 02:07
372
Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна

RuNews24.ru 05:20
17
Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Газета.Ru 02:46
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное