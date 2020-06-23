Общество
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Известия 11:02
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени
Газета.Ru 15:28
Здоровье
12 медиков глазной больницы Воронежа заразились коронавирусом
В Воронежской областной офтальмологической больнице новой коронавирусной инфекцией заболели 12 медработников и двое сотрудников, которые не работали с пациентами.
Обозреватель Врн 02:53
Футбол
Уткин: Акинфеев думал о завершении карьеры после поражения от «Зенита»
Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев задумывался об уходе из футбола после проигрыша "Зениту" в минувшем туре РПЛ.
РИА Новости 14:03
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости 16:17
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Авто
Opel представил кроссовер Mokka нового поколения
Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня 05:00
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
Гаджеты
Зачем необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
Футбол
АЕК под руководством Карреры стал финалистом Кубка Греции
АЕК под руководством бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры стал финалистом Кубка Греции.
Газета.Ru 16:15
Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Авто
Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок
Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
Происшествия
В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров
В Махачкале в районе автостанции «Южная» произошёл пожар в магазинах на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 12:51
Путешествия
Россиянам рассказали, где можно провести отпуск этим летом
Есть страны, которые планируют открыть их для российских туристов, рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Народные новости 12:07
Здоровье
Назван способ избавиться от лишнего веса с помощью зеленого чая
Evo-rus.com 15:38
Интернет
Google введет автоматическое удаление истории местоположений
Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.
Комсомольская правда 15:02
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Турецкая партия Vatan представила план с признанием Крыма российским
На рабочем совещании в онлайн-формате турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который включила признание российской принадлежности Крыма.
Газета.Ru 15:04
Культура
Концерт Победы на Мамаевом кургане завершился праздничным фейерверком
Концерт Победы в Волгограде на Мамаевом кургане с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета и многих других известных артистов и музыкантов завершился праздничным фейерверком.
ТАСС 16:12