Общество

Темирхан-ШураТемирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
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Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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