Экономика

Темирхан-ШураТемирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

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Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

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Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождьвчера в 11:27

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

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Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Для пользователей из России Valve снизила цену Battle Pass 2020.
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Футбол

Уткин: Акинфеев думал о завершении карьеры после поражения от «Зенита»

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В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Трамп задействовал закон военного времени

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Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
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Общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 15:54
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Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Кино

В сети появился трейлер фильма Данилы Козловского о Чернобыльской АЭС

Профиль вчера в 16:47
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Общество

Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
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Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
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Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Авто

У «АвтоВАЗа» появилось новое подразделение

В будущем новое подразделение сможет ставить на машины марки LADA разного рода аксессуары, которые можно встретить у дилеров в отделах допоборудования.
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Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры

Evo-rus.com вчера в 13:17
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
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Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
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Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Группа исследователей из Франции и Австралии в ходе изучения состава пород архипелага Кергелен в Индийском океане пришла к выводу, что там начинает зарождаться новый континент.
Live24 12:58
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
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Политика

Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина

Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

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Плутон изначально был океанической планетой

На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
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В Испании реставратор-любитель изуродовал картину «Непорочное зачатие»

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