Экономика
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Политика
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Футбол
Малком объяснил, почему использовал жест Дзюбы при праздновании гола
Полузащитник «Зенита» Малком ответил на вопрос, почему один из голов в ворота ЦСКА он отпраздновал с использованием фирменного жеста Артёма Дзюбы.
Евро-футбол.ру 09:27
Общество
Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла внимание россиянок
Внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил парад Победы в Москве вместе с отцом, привлекла внимание российских девушек.
Lenta.ru 07:30
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Происшествия
Hyundai поцарапал спорткар McLaren за 20 млн руб. в Петербурге
В Санкт-Петербурге спорткар McLaren стоимостью около 20 млн рублей попал в ДТП на проспекте Добролюбова, столкнувшись с автомобилем Hyundai Creta.
РЕН ТВ 10:18
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Политика
Путин назвал тех, кому нет места среди его окружения
Комсомольская правда вчера в 13:15
Наука
Древние рыбы не являлись предками осетра, несмотря на их схожесть
Авторы работы выяснили, что эволюционные изменения, благодаря которым возникли предки осетров, были комплексными, а именно - рыбы подстраивались под специфические условия окружающей среды, и эти изменения позволили им выжить.
Goroday.ru 04:01
Общество
СМИ сообщили о рейсах «Аэрофлота» за границу во время карантина
Несмотря на закрытое на фоне пандемии коронавируса международное авиасообщение, российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжила перевозки за границу.
Деловое.ТВ 02:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества.
Вести.Ru 08:02
Политика
У президента Киргизии не выявили коронавирус
Напомним, что господин Жээнбеков прилетал в Москву для участия в параде Победы, но в итоге не стал участвовать в праздничных мероприятиях, поскольку у некоторых членов его делегации выявили коронавирус.
Коммерсантъ 08:41
Кино
В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»
Газета Культура 06:56
Космос
Астрономы дали название астероиду, ставшему целью эксперимента NASA
Диморф привлёк внимание астрономов в 2019 году, когда был выбран целью эксперимента NASA под названием DART (Double Asteroid Redirection Test, с англ. — проверка перенаправления двойного астероида).
REGNUM вчера в 09:05
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Футбол
Головин вернулся в «Монако» и сдал отрицательный тест на коронавирус
Полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам.
Советский спорт 10:22
Общество
Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru 10:04
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru 23 июня в 12:01
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса умерла детский врач
В Миассе Челябинской области от ковидной пневмонии скончалась участковый педиатр детской поликлиники.
Российская газета 09:30
Общество
Госдума может установить право собственности на телефонные номера
Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06