Политика
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Общество
В России за сутки выявили 7,1 тыс. заразившихся коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7 113 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб.
РБК 03:35
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости 23 июня в 02:06
Общество
Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области
На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 23 июня в 04:50
Финансы
Российский рынок акций открылся падением
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются вслед за рынком акций США.
Финмаркет 03:22
Политика
В делегации президента Киргизии выявили коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
Космос
К Земле мчится еще один опасный астероид
Shraibikus News 23 июня в 15:46
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Единоборства
Макгрегор усомнился в болезни отца Нурмагомедова
Lenta.ru вчера в 16:13
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Политика
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Общество
В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию
С 25 июня граждане Российской Федерации могут отдать свой голос на всенародном голосовании по изменению Конституции страны.
Актуальные Новости 00:29
Культура
Джордж Мартин рассказал, когда закончит «Песнь льда и пламени»
Газета.Ru вчера в 10:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на торгах
Августовские фьючерсы Brent упали на 0,67%. Мировые цены на нефть снижаются на торгах. Об этом говорит информация, поступающая с бирж.
Piter.tv 02:47
Политика
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
Общество
Собчак пригрозила судом изданию Business Insider
Москва, 25 июня 2020, 10:00 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак намерена подать иск против немецкого аналитического портала Business Insider, выпустившего материал о её реакции на протесты в США.
REGNUM 03:00
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3900XT приблизился к Intel Core i9-10900K в Geekbench
Новый 12-ядерный чип показал результаты заметно выше Ryzen 9 3900X и ещё ближе к Intel Core i9-10900K.
3DNews 03:45