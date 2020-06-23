Экономика

Темирхан-ШураТемирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Члены Центрального штаба и эксперты ОНФ комментируют обращение Владимира Путина к гражданам России

Общероссийский Народный Фронт23 июня в 12:48

Полная версия обращения Владимира Путина к россиянам

ТВ Центр23 июня в 12:15

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru23 июня в 10:51

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbes23 июня в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда23 июня в 11:01

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъ23 июня в 10:55

Врачам, родителям - деньги, богатым - налоги: главное из обращения Путина к россиянам

Gorodkirov.ru23 июня в 11:21
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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Одного из самых разыскиваемых в России преступников спас коронавирус

Отмечается, что из-за пандемии общение России и ОАЭ по вопросу экстрадиции одного из самых разыскиваемых преступников сошло на нет.
Lenta.ru 11:54
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Происшествия

Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале

Известия вчера в 10:37
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Общество

Иностранным специалистам смягчили въезд в Россию

"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:13
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
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Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 23 июня в 12:16
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Футбол

Коронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»

Известия 08:06
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Политика

Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом (Financial Times)

Владимир Путин хочет, чтобы ему предоставили возможность просидеть у власти еще 15 лет.
ИноСМИ 06:18
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Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
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Авто

Porsche обновил комплектации Boxster и Cayman

Ценник обновлённого 718 Cayman будет составлять не меньше 59 900 долларов, а базового Boxster — от 62 000 долларов.
32CARS.ru вчера в 17:02
Спорт

В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило США на сообщение о возможном прекращении финансирования организации.
Pravda.Ru 06:52
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
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Общество

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
Газета.Ru 12:09
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Политика

Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»

Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил, что сторонники расовой справедливости "сожгут систему и заменят ее", если власти Соединенных Штатов не выполнят их требования, передает Fox News.
Газета.Ru 08:33
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Общество

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Отмечается, что ставку предложено повысить с 1 января 2021 года Президент России Владимир Путин предложил повысить до 15% ставку НДФЛ для граждан, доход которых превышает 5 млн рублей в год.
Моя Москва.онлайн 23 июня в 10:29
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Общество

Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров

25 июня Любимова пояснила, что решения об открытии кинотеатров будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в регионах.
РБК 05:36
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Авто

Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus

В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
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Авто

Новый Genesis G70 сфотографировали без камуфляжа

В четверг, 25 июня, в Сети показали фотографии автомобиля абсолютно без камуфляжа. Снимками поделилось зарубежное издание Autospy.
CarsWeek.ru 04:09
Армия и оружие

Сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, есть пострадавшие

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет, пущенных Израилем.
Discover24 06:31
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Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Политика

Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей

РБК вчера в 13:59
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Энергетика

ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
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Политика

Главой Россотрудничества назначили Евгения Примакова

«Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания», — заявили в четверг в Россотрудничестве.
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