Общество
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Путин сообщил о продлении выплат медработникам за борьбу с коронавирусом
Rambler News Service23 июня в 10:31
Президент России продлил выплаты врачам, безработным, семьям с детьми и соцработникам
Астрахань 2423 июня в 12:27
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Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Здоровье
В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.
REGNUM 03:01
Происшествия
Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг
Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.
РИА Новости вчера в 11:20
Технологии
Пользователи «Одноклассников» смогут загружать свои стикеры
У пользователей соцсети "Одноклассники" появилась возможность загружать свои наборы стикеров.
Pravda.Ru 06:09
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Говорит Москва вчера в 12:22
Хоккей
Бывший форвард «Авангарда» Валентин Пьянов вернулся в «Амур»
Чемпионат 23 июня в 07:30
Происшествия
Адвокат Ефремова раскрыл сумму компенсации семье погибшего в ДТП
Пятый канал вчера в 14:49
Общество
Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля
Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Российская газета 05:52
Общество
Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя сокращена на один день
Следующая рабочая неделя — с 29 июня по 3 июля — будет сокращена на один день. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.
Mockva.ru 00:25
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости вчера в 20:57
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Российский траулер "Кокшайск", на борту которого находятся 35 человек, сел на мель в территориальных водах Норвегии.
Вести.Ru 04:28
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 16:39
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, министр обороны Японии Таро Коно заявил, что власти страны решили аннулировать план по развертыванию наземных американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.
Военное дело 04:41
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Политика
Лукашенко намерен обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:09
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили 22 июня в 23:39
Политика
Песков назвал сроки голосования Путина по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин пока не принял участие в голосовании по вопросу поправок в Конституцию.
Известия 06:08
Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 23 июня в 08:30
Происшествия
Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье
В Подольске двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которое, как полагает следствие, они совершили из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Взгляд.ру 05:29
Политика
Премьер-министр Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Приштина, 25 июня 2020, 11:15 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти отказался участвовать в переговорах с руководством Сербии в США, намеченных на 27 июня.
REGNUM 04:15
Общество
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Экономика
Саратовский завод РМК может прекратить деятельность уже в июле
Саратовский завод резервуарных металлоконструкций (АО «АП РМК») может прекратить свою деятельность уже в июле из-за больших долгов.
Четвертая Власть 04:00
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33