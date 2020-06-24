Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Здоровье В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса. 136

Происшествия Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки. 11

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 1K

Политика В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США. 13

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1% Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка. 309

Политика Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, министр обороны Японии Таро Коно заявил, что власти страны решили аннулировать план по развертыванию наземных американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. 133

Авто Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta. 211

Культура Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет. 106

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 2,8K

Происшествия Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье В Подольске двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которое, как полагает следствие, они совершили из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. 1

Политика Премьер-министр Косово отказался от переговоров с Сербией в США Приштина, 25 июня 2020, 11:15 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти отказался участвовать в переговорах с руководством Сербии в США, намеченных на 27 июня. 12

Общество В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий. 1