Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.

Здоровье В Прикамье подтверждено ещё 64 случая COVID-19 Пермь, 24 июня 2020, 10:44 — REGNUM В Пермском крае к утру 24 июня подтверждено ещё 64 случая COVID-19. 25

Политика Президент России поздравил военных и гостей Парада Победы Президент России — верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин поздравил военных и гостей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 193

Общество Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что россияне, получившие в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет, смогут воспользоваться этой мерой поддержки и в июле. 5,5K

Армия и оружие Армия ДНР отомстила ВСУ за гибель мирного жителя: сводка с Донбасса Вследствие обстрела н. п. Александровка ранение, несовместимое с жизнью, получил мирный житель 1975 г. р. Украинские боевики целенаправленно вели огонь, не давая эвакуировать пострадавшего.

Общество В Югре коронавирусом заразились еще 319 человек Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах Югры. В Югре за минувшие сутки коронавиирусом заразились еще 319 человек. 173

Финансы Россияне стали возвращать валюту в банки Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация. 493

Политика Парад Победы стартовал в Москве Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал на Красной площади в Москве.

Происшествия На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе. 1,8K

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 119

Политика Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. 14

Политика Путин лично поприветствовал ветеранов перед парадом на Красной площади Президент России Владимир Путин пожал руку ветеранов и пообщался с участниками Великой Отечественной войны перед началом парада в честь 75-летия Победы. 2

Армия и оружие Колонна Т-34 открыла проезд техники на параде в Москве Колонна танков Т34 открыла проезд техники по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Культура Автор «Игры престолов» Джордж Мартин рассчитывает дописать «Ветра зимы» в 2021 году Как видим, Мартин избегает каких-либо точных дат относительно выхода «Ветров зимы», но он надеется, что роман будет дописан примерно через год, то есть к лету 2021-го.

Энергетика Европе предсказали дефицит нефти Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. 10

Политика Владимир Путин обратится сегодня к россиянам Сегодня ориентировочно в 15 часов Президент России Владимир Путин обратится к населению страны. 5,4K

Армия и оружие Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.

Здоровье О заполненных больницах Екатеринбурга рассказал на пресс-конференции после выписки Евгений Ройзман По словам бывшего мэра Екатеринбурга, врачи всерьез обеспокоены массовым выходом жителей Екатеринбурга из самоизоляции.