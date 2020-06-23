Общество
ОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян
Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
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Повышение НДФЛ для богатых, допвыплаты на детей и расширение льготное ипотеки. Главное из обращения Путина
Общественное телевидение Россиивчера в 11:55
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
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