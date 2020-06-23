Общество

ОГТРК Ямал-РегионОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян

Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
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Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русскомвчера в 13:25

«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомостивчера в 12:18

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

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Общественное телевидение Россиивчера в 11:55

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Forbesвчера в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:03
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В Прикамье подтверждено ещё 64 случая COVID-19

Пермь, 24 июня 2020, 10:44 — REGNUM В Пермском крае к утру 24 июня подтверждено ещё 64 случая COVID-19.
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Политика

Президент России поздравил военных и гостей Парада Победы

Президент России — верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин поздравил военных и гостей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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В Саратовской областной думе подрались депутаты

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Общество

Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей

Владимир Путин во время своего обращения к россиянам заявил, что россияне, получившие в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет, смогут воспользоваться этой мерой поддержки и в июле.
Губерния-33 вчера в 10:43
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Армия и оружие

Армия ДНР отомстила ВСУ за гибель мирного жителя: сводка с Донбасса

Вследствие обстрела н. п. Александровка ранение, несовместимое с жизнью, получил мирный житель 1975 г. р. Украинские боевики целенаправленно вели огонь, не давая эвакуировать пострадавшего.
Rusvesna.su вчера в 08:12
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В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Общество

В Югре коронавирусом заразились еще 319 человек

Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах Югры. В Югре за минувшие сутки коронавиирусом заразились еще 319 человек.
УралПолит.Ru вчера в 02:13
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Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты провели сравнения габаритов Т-14 "Армата" с теми танками, которые стоят на вооружении армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
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Политика

На параде на Красной площади прошли иностранные военные

На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
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Финансы

Россияне стали возвращать валюту в банки

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
РИА Новости 03:47
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
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Происшествия

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В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Происшествия

Стрелявший по людям экс-депутат арестован в Ленинградской области

Пятый канал вчера в 11:15
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Политика

Парад Победы стартовал в Москве

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал на Красной площади в Москве.
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 07:40
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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Политика

Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
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Политика

Путин лично поприветствовал ветеранов перед парадом на Красной площади

Президент России Владимир Путин пожал руку ветеранов и пообщался с участниками Великой Отечественной войны перед началом парада в честь 75-летия Победы.
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Армия и оружие

Колонна Т-34 открыла проезд техники на параде в Москве

Колонна танков Т34 открыла проезд техники по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Автор «Игры престолов» Джордж Мартин рассчитывает дописать «Ветра зимы» в 2021 году

Как видим, Мартин избегает каких-либо точных дат относительно выхода «Ветров зимы», но он надеется, что роман будет дописан примерно через год, то есть к лету 2021-го.
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Трамп решил не разрывать торговую сделку с Китаем

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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
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Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
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Политика

Владимир Путин обратится сегодня к россиянам

Сегодня ориентировочно в 15 часов Президент России Владимир Путин обратится к населению страны.
Вечерний Мурманск вчера в 06:48
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Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
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О заполненных больницах Екатеринбурга рассказал на пресс-конференции после выписки Евгений Ройзман

По словам бывшего мэра Екатеринбурга, врачи всерьез обеспокоены массовым выходом жителей Екатеринбурга из самоизоляции.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 04:18
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В Петербурге за сутки подтвердили 38 смертей от коронавируса. По России более 150 погибших

В Петербурге за последние сутки подтвердили смерть 38 человек от коронавируса. Об этом 24 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
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