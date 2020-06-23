Общество
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда11:01
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Здоровье
В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом
По общему количеству выздоровевших Кузбасс поднялся в рейтинге регионов.
Газета Кемерова 06:50
Экономика
Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Главное
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации.
Znak.com 11:03
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Общество
На выплаты на детей выделят 270 млрд рублей
Министерство труда РФ сообщило о суммах, которые выделят на единовременные выплаты на детей до 16 лет.
Общественная служба новостей 13:35
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 02:15
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.
Online47.ru 20:40
Общество
Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.
Коммерсантъ 20:36
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 09:19
Политика
Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 20:31
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 17:00
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 15:05
Футбол
Кикнадзе: «С Сёминым орали друг на друга два часа»
Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга.
Sport.ru 17:44
Происшествия
В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов
Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 20:51
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили несколько целей в небе над Хамой
Дамаск, 24 июня 2020, 01:33 — REGNUM Несколько целей сбили системы противовоздушной обороны Сирии в небе над провинцией Хама после начавшихся атак боевиков, 24 июня сообщает агентство SANA.
REGNUM 18:33
Общество
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Напомним, программа субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.
БН.ру 11:00
Энергетика
В России подорожал бензин на АЗС
Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине
Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
RT на русском 19:28
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Спорт
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25