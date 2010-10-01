Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

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Футбол Тренер «Динамо-2»: мы готовимся играть в субботу против ЦСКА Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий рассказал, что его команда готова сыграть против ЦСКА в 24-м туре РПЛ.

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