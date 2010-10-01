Экономика
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Повышение НДФЛ для богатых, допвыплаты на детей и расширение льготное ипотеки. Главное из обращения Путина
Общественное телевидение России23 июня в 11:55
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
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Общество
Президент МТПП: В столице стартовала программа «Миллион призов»
В Москве 25 июня стартует масштабная программа под названием «Миллион призов».
Москва. Северо-Запад 06:25
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Наука
Алмаз «Хоуп» был сформирован на глубине в 660 километров
Один из крупнейших бриллиантов в истории, алмаз «Хоуп» мог сформироваться на глубине от 410 и 660 километров под землей.
NewInform 05:05
Происшествия
На Южном Урале возбудили дело о халатности при строительстве ФОКа
В Челябинской области возбудили дело о халатности должностных лиц Администрации Южноуральска при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.
Челябинский обзор 06:26
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
Белорусский лидер Александр Лукашенко получил приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
News.ru вчера в 14:43
Футбол
Тренер «Динамо-2»: мы готовимся играть в субботу против ЦСКА
Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий рассказал, что его команда готова сыграть против ЦСКА в 24-м туре РПЛ.
Чемпионат 05:31
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru 23 июня в 12:01
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
Общество
В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
Здоровье
Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля
Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 04:47
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Политика
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК 23 июня в 10:38
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Общество
Госдума может установить право собственности на телефонные номера
Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Здоровье
В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса
Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.
ТАСС 06:19
Гаджеты
OnePlus официально подтвердила выпуск серии доступных смартфонов
Сегодня соучредитель OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сообщил на официальном форуме OnePlus, что компания разрабатывает новую серию продуктов, которая предложит первоклассный пользовательский опыт по доступной цене.
3DNews 23 июня в 10:31
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
Песков дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что проголосовал по поправкам в Конституцию РФ во время поездки на работу.
Политика Сегодня 06:26
Общество
Вячеслав Володин жестко раскритиковал губернатора Валерия Радаева за непризнание ошибок и любовь к перерезанию ленточек
Версия-Саратов 05:23
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Evo-rus.com вчера в 12:47
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Автоспорт
В ФБР установили, что чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю
CT news вчера в 23:41
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33