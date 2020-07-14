Экономика
ИнтерфаксПутин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
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Минвостокразвития: введение льгот для инвесторов в Арктике даст толчок предпринимательству
Парламентская газетавчера в 12:55
Владимир Уйба представил предложения по дальнейшему развитию Воркуты и Инты
Глас Народа13 июля в 05:24
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Здоровье
Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM вчера в 07:39
Музыка
Айзеншпис ставил Виктору Цою в пример «Ласковый май»
Московский Комсомолец вчера в 12:02
Общество
В Саратовской области за сутки 92 человека заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились еще 92 человека. Об этом в среду, 15 июля, сообщает региональный оперштаб.
Саратов 24 02:07
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Происшествия
Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Ранее в «Почте России» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Здоровье
Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам
Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
Происшествия
Красноярец купил сим-карту вместе с долгом и коллекторами
Житель Красноярска купил в салоне сотовой связи сим-карту с историей и в результате пострадал от действий коллекторского агентства, в котором его хотели заставить оплатить чужую задолженность.
ДЕЛА.ru 02:39
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Здоровье
Эксперт Дина Сакаева назвала первые симптомы рака щитовидной железы
Отечественный доктор медицинских наук Дина Сакаева назвала малоизвестные симптомы, выдающие развитие рака щитовидной железы.
Актуальные Новости 01:19
Общество
Росавиация предлагает запретить несерийные малые самолёты
Москва, 15 июля 2020, 09:48 — REGNUM Эксплуатацию несерийных малых самолётов, с помощью которых обрабатывают поля и тушат пожары, предлагает запретить Росавиация.
REGNUM 02:48
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
Меган Маркл выступила на саммите Girl Up
RuNews24.ru 02:19
Наука
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
Общество
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета вчера в 19:10
Здоровье
«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина
Пока одни ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, другие уже говорят о том, что он эволюционирует.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс вчера в 00:34
Наука
Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела
РИА Новости 03:25
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать туристов из России страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 06:40
Авто
Официально: Mercedes-AMG GT Black Series получит 720 лошадиных сил
Как сообщало издание speedme.ru на прошлой неделе, двигатель нового Mercedes-AMG GT Black Series получает мощность в 720 лошадиных сил.
SpeedMe вчера в 06:06