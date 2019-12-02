Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 08:51

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звезда02 декабря в 15:21

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБКвчера в 10:24

Путин утвердил поправки в бюджет ПФР

Росбалт02 декабря в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
Происшествия

В Саратове автобус врезался в столб, 11 человек пострадали

Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
РИА Новости 02:40
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК 03:07
Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

По техническим моментам: на 250 тысячах километров был заменен ремень ГРМ, а еще через 30 тысяч прогорел один клапан, вследствие чего пришлось ставить новую головку блока цилиндров.
Автоновости дня 02:06
Политика

Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам

Китай выразил США протест из-за принятия в Палате представителей Конгресса законопроекта по уйгурам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Коммерсантъ 02:35
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Армия и оружие

США направят против России «Золотую Орду»

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Lenta.ru 01:13
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

"Сообщения о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде", - сообщается на странице правоохранительной структуры в Twitter.
ТАСС 00:34
Происшествия

Дело сестер Хачатурян направили в прокуратуру

Мойка78 вчера в 01:25
Общество

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Происшествия

Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
ТАСС 02:01
Происшествия

Восемь артистов балета пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

РЕН ТВ 02:06
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости вчера в 08:14
Происшествия

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Космос

В США предрекли «начало конца» России как космической державы

С началом полетов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн. долларов за каждое место для американских астронавтов, что будет означать начало конца "российской космической державы".
Военное обозрение 02:38
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Происшествия

В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

РИА Новости 00:48
Происшествия

Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

РИА Новости 02:38
Общество

В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ

В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
РИА Новости 02:43
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество

Газированные напитки в России могут стать менее сладкими

Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Газета.Ru 02:20
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865

Xiaomi заявила, что одним из первых смартфонов, работающих на этом процессоре станет смартфон Mi 10.
The GEEK 01:57
Гаджеты

Новые смартфоны Samsung Galaxy A Series дебютируют 12 декабря

OAnews вчера в 11:54
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное