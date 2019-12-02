Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Планируется, что в 2020-2022 годах российский бюджет останется профицитным (доходы будут превышать расходы).

Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

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