Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Планируется, что в 2020-2022 годах российский бюджет останется профицитным (доходы будут превышать расходы).
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