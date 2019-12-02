Экономика
Российская газетаПрезидент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Планируется, что в 2020-2022 годах российский бюджет останется профицитным (доходы будут превышать расходы).
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Общество
Снос здания кинотеатра «Соловей» начался в Москве
Снос здания кинотеатра «Соловей» начался в Москве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Спорт
РУСАДА предложило создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА
Российское антидопинговое агентство предложило сформировать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
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При полном обледенении Земли организмы выжили подо льдом
Научными специалистами из Университета Макгилла в Канаде в ходе проведения исследования выяснено, каким образом животным удалось выжить во время ледникового периода, когда наша планета была полностью покрыта льдом, а океаны Земли были отрезаны от кислорода.
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Компьютерная модель 46 лет назад предсказала гибель человечества
Компьютеризированная математическая модель предсказала гибель человечества еще 46 лет назад.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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«Вулверхэмптон» оказался сильнее «Вест Хэма»
«Вулверхэмптон» дома обыграл «Вест Хэм» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии.
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При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
Кино
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СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
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Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Политика
СБУ сообщила о задержании члена «Единой России» в Херсонской области
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
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Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
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США направят против России «Золотую Орду»
Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Гаджеты
Motorola запатентовала модульный складной смартфон
Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
Футбол
«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
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УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
Политика
В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО
Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Гаджеты
Обновление Android на Samsung Galaxy Fold задерживается
Согласно новой дорожной карте, компания планирует выпустить Android 10 для Galaxy Fold в апреле следующего года - то есть, спустя 7 месяцев после выхода операционной системы.
Экономика
Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.