Общество

32CARS.ru32CARS.ruВышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра. Однако, данная мера носит не долговременный характер.
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Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Вести.Ru09:06

Полис ОСАГО временно разрешили приобретать без техосмотра

РИА Новости06:56

Путин разрешил временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Взгляд.ру07:43

Путин разрешил приобретать полис ОСАГО без страховки на время пандемии

Комсомольская правда07:39

ОСАГО временно разрешили приобретать без техосмотра

Москва 2407:27

Путин подписал закон о временном оформлении ОСАГО без техосмотра

RT на русском07:16

Заключить договор ОСАГО до 30 сентября можно будет без техосмотра

Российская газета08:33
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
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В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
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Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam

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Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
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Происшествия

В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая

Что происходит 23 мая в 08:06
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Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Общество

В Москве могут разрешить открыть летние веранды при кафе и ресторанах

Ранее сегодня Владимир Ефимов заявил, что в Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно будет открывать непродовольственную торговлю, а после этого — сферу бытовых услуг.
Коммерсантъ 15:04
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Общество

Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки

Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Интерфакс 09:01
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Экономика

Кудрин призвал к «развороту» российской экономики

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, актуализировал вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
Росбалт 04:16
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
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Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

В России основной этап ЕГЭ (Единый госэкзамен) в 2020 году начнется 3 июля.
Daily Storm 14:45
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
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Авто

Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid

Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом

Оксана и Джиган живут под одной крышей, а рэпер регулярно публикует фото детей и признается в любви семье и жене.
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Еще один администратор «Омбудсмена полиции» арестован за порнографию

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Софья Эрнст родила Константину Эрнсту третьего ребенка

Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
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Экономика

Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

Российские банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд рублей, что на 33% ниже по количеству и на 39% по объему по сравнению с мартовскими показателями.
ТАСС 06:11
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Общество

Граффити-портрет Бродского закрасили в Петербурге

В Петербурге закрасили граффити-портрет с изображением поэта Иосифа Бродского.
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Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
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Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
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Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА

Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
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Экономика

Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании

Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания.
Ведомости 12:06
Общество

Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня

В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Армия и оружие

Мисмари рассказал о 13 турецких беспилотниках, сбитых в Ливии ПВО ЛНА

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) за последние трое суток сбили 13 турецких беспилотников.
Политическая Экспертиза 09:17
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Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии

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