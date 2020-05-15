Экономика

ПРАЙМПРАЙМПрезидент РФ поручил до 15 июня докапитализировать МФО

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным высшим должностным лицам до 15 июня провести докапитализацию микрофинансовых организаций в объеме не менее 12 миллиардов рублей, говорится на сайте Кремля.
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Путин поручил докапитализировать микрофинансовые организации

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