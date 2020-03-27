Экономика
Дербентские новостиПрезидент РФ предложил обложить налогом банковские вклады
В своем недавнем обращении к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на банковские вклады.
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Как кузбассовцы отреагировали на идею Путина обложить налогами доходы с процентов по вкладам
ВашГород.ру26 марта в 13:05
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Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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По словам Трампа, альтернативной мерой по сдерживанию нового коронавируса станет обращение федеральных властей.
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Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
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Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
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Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
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Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
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Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
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Пушков ответил на критику «бесполезной» российской помощи Италии
Москва, 27 марта 2020, 01:07 — REGNUM Статья в итальянской газете La Stampa о российской поддержке Италии в борьбе с коронавирусом инспирирована противниками России, написал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Религия
Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Наука
Физики получили новую спиновую жидкость из октупольного квантового льда
Физики открыли новую разновидность квантовой спиновой жидкости, в основе которой лежит ранее предсказанное экзотическое состояние квантового спинового льда из октупольных магнитных моментов.
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Чемпион мира по футболу рассказал о срыве перехода в российский клуб
Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Марко Амелия рассказал о срыве перехода в московский «Спартак».
Футбол
Анчелотти: «Клопп считает, что играть с „Атлетико“ было преступлением»
Немец считает, что проводить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» было нельзя из-за начавшейся пандемии коронавируса.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Общество
Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и отправлена на карантин
Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей эвакуирована из Шарм-эш-Шейха в Москву и помещена на карантин, 29 марта сообщает РИА Новости.
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В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
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Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с 26-летием
Отечественная модель Анастасия Костенко 29 марта отмечает свое 26-летие.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.