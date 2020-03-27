Экономика

Дербентские новостиПрезидент РФ предложил обложить налогом банковские вклады

В своем недавнем обращении к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на банковские вклады.
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