В рамках очередного видеообращения к Правительству РФ по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что малые и средние компании, которые пострадали от коронавируса, получат средства для выплаты зарплат сотрудникам в апреле и мае.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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