Экономика

Дербентские новостиПрезидент РФ предложил предоставить бизнесу средства на зарплаты

В рамках очередного видеообращения к Правительству РФ по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что малые и средние компании, которые пострадали от коронавируса, получат средства для выплаты зарплат сотрудникам в апреле и мае.
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Бизнесмены в ХМАО срочно выводят людей на работу, чтобы получить деньги «от Путина»

URA.Ru16 апреля в 11:48

Сергей Собянин рассказал о новых мерах по поддержке бизнеса и простых граждан

Московский Комсомолец16 апреля в 13:09

Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса

АМИТЕЛ15 апреля в 10:10

Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

ТАСС15 апреля в 09:49

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

РИА Новости15 апреля в 09:34

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат

Интерфакс15 апреля в 09:33

Эксперт: Государство оказывает населению и бизнесу ощутимую поддержку

Взгляд.ру16 апреля в 09:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
1,8K
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате ДТП погиб водитель легковушки и его пассажир.
Российская газета 14:25
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2,2K
Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
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Религия

В Москву доставили Благодатный огонь

Спецборт с частицей Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился в аэропорту Внуково города Москвы.
ТАСС 13:04
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
2,9K
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
1,4K
Здоровье

В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса

Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
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Гаджеты

Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом

Смартфон Oppo A92s, разработанный корпорацией BBK Electronics, показали на качественных рендерах перед дебютом.
Дни24 06:20
Общество

Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк идет на спад

Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк идет на спад.
Эхо Москвы 12:32
Общество

Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах

Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
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Культура

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM вчера в 16:52
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Здоровье

На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом

Скончались 133 человека, заразившиеся коронавирусом, 275 пациентов смогли излечиться.
Rusvesna.su 04:19
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес

Bimru.ru 09:18
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
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Общество

Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов

Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
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Общество

В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса

Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
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Происшествия

Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области

В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
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Шоу-бизнес

К попавшей в больницу Татьяне Булановой не пускают детей

Отечественная певица Татьяна Буланова оказалась в больнице, и сейчас не имеет возможности видеться со своими детьми.
Актуальные Новости вчера в 06:05
Политика

СМИ опубликовали карту 62 блокпостов «на случай изоляции Петербурга»

Петербургское издание "Фонтанка" заявило, что власти города готовятся вводить блокпосты на въездах в Санкт-Петербург для "тотального контроля автотранспорта".
Московский Комсомолец 13:18
Общество

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей

В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
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Политика

Трамп набросился на Китай с обвинениями о сокрытии жертв коронавируса

На очередном брифинге Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Китай, обвинив власти страны в сокрытии реальных данных о ситуации и количестве жертв.
ТВ Центр 05:46
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,8K
Политика

Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней

Власти США и Канады решили продлить ограничения на пересечение наземной границы еще на тридцать дней.
Страна Советов on-line 13:26
Общество

В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана

Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
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Религия

Митрополит Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:19
4
Происшествия

На юге Москвы произошло возгорание в ТЦ «Гагаринский»

РИА Новости 13:47
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Гаджеты

В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews 06:05
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