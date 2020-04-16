Экономика
Дербентские новостиПрезидент РФ предложил предоставить бизнесу средства на зарплаты
В рамках очередного видеообращения к Правительству РФ по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что малые и средние компании, которые пострадали от коронавируса, получат средства для выплаты зарплат сотрудникам в апреле и мае.
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Бизнесмены в ХМАО срочно выводят людей на работу, чтобы получить деньги «от Путина»
URA.Ru16 апреля в 11:48
Сергей Собянин рассказал о новых мерах по поддержке бизнеса и простых граждан
Московский Комсомолец16 апреля в 13:09
Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфакс15 апреля в 09:33
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Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки и его пассажир.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
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Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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OAnews вчера в 07:16
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РИА Новости 11:25
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Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
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Смартфон Oppo A92s, разработанный корпорацией BBK Electronics, показали на качественных рендерах перед дебютом.
Дни24 06:20
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Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк идет на спад
Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк идет на спад.
Эхо Москвы 12:32
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM вчера в 16:52
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Скончались 133 человека, заразившиеся коронавирусом, 275 пациентов смогли излечиться.
Rusvesna.su 04:19
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
Происшествия
Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
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К попавшей в больницу Татьяне Булановой не пускают детей
Отечественная певица Татьяна Буланова оказалась в больнице, и сейчас не имеет возможности видеться со своими детьми.
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Политика
СМИ опубликовали карту 62 блокпостов «на случай изоляции Петербурга»
Петербургское издание "Фонтанка" заявило, что власти города готовятся вводить блокпосты на въездах в Санкт-Петербург для "тотального контроля автотранспорта".
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В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
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На очередном брифинге Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Китай, обвинив власти страны в сокрытии реальных данных о ситуации и количестве жертв.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней
Власти США и Канады решили продлить ограничения на пересечение наземной границы еще на тридцать дней.
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Митрополит Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы.
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На юге Москвы произошло возгорание в ТЦ «Гагаринский»
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В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
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