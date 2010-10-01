Экономика
Лезги газетПрезидент России предложил предоставить бизнесу средства на зарплаты
Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним компаниям, которые пострадали от COVID-19 прямую финансовую помощь для выплаты заработных плат в апреле-мае, а также разрешение неотложных задач.
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Минпромторг заявил, что выплаты бизнесу покроют часть зарплат сотрудников
Экономика сегодня16 апреля в 05:39
Владимир Путин анонсировал прямые выплаты работодателям для выдачи зарплаты людям
Единый банк15 апреля в 17:30
Владимир Путин предложил заменить «кредиты на зарплату» безвозмездными выплатами от государства, но не для всех
Континент Сибирь Online15 апреля в 09:45
Путин предложил предоставить бизнесу средства на выплату зарплат
Международный антикоррупционный портал15 апреля в 09:40
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Известия 10:45
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
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Новикову предъявили обвинение в получении взятки
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Еще один житель Волжского заразился коронавирусом
Еще по одному случаю выявлено в Волжском, Камышине, Михайловке и Старополтавском районе.
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РИА Новости вчера в 19:28
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В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи
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Интерфакс 11:22
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Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском 10:09
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Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве
Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM вчера в 01:34
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В Великобритании от коронавируса умерли более 15 тыс. человек
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Собака.ru вчера в 13:39
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Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
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