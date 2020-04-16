Экономика
RT на русскомПутин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
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Совещание Президента РФ с членами Правительства в режиме видеоконференции
Московский Комсомолец16 апреля в 02:58
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
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РПЦ приравняла инопланетян к бесам
"Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", - сказал митрополит.
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Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
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Леди Гага, Rolling Stones, Билли Айлиш и другие музыканты дадут онлайн-концерт в поддержку врачей
В акции участвуют Леди Гага, которая помогала организовывать шоу, Rolling Stones, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Элтон Джон, Опра Уинфри и другие артисты, также организаторы обещают выступления экспертов в области здравоохранения со всего мира и мировых лидеров.
Дождь 13:08
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Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
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Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
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РИА Новости 08:20
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14 процентов, хотя траты на электричество выросли, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".
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Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
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Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
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Руководство «Реала» следит за прогрессом вратаря Андрея Лунина, который проводит сезон на правах аренды в клубе Сегунды «Овьедо».
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Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк дал интервью Sport24, в котором призвал досрочно завершить сезон в ФНЛ и ПФЛ в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса.
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
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Деми Мур поседела в тизере сериала «О дивный новый мир»
РИА Новости 16 апреля в 18:06
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42