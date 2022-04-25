Ставка выросла с 7 до 12%, сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть) увеличена с 3 до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.