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Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%

Президент России Владимир Путин на совещании по состоянию экономики государства предложил снизить ставку льготного ипотечного кредита до 9%, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные
 Кремля.
The Moscow Post
Президент уверен, что действие программы льготной ипотеки нужно продлить до конца текущего года.
БИЗНЕС Online
Ставку в 12% годовых ввели для льготной ипотеки в новостройках с 1 апреля 2022 года.
Телеканал 360°
Ставка выросла с 7 до 12%, сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть) увеличена с 3 до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.
Интерфакс

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