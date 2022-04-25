Ставка выросла с 7 до 12%, сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть) увеличена с 3 до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.
«Великобритания объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Министерство финансов США в понедельник продлило до 25 мая для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций.
"Первым военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик вручены сертификаты на получение целевого жилищного займа для приобретения постоянного жилья в рамках системы накопительно-ипотечного кредитования", - сказали в военном ведомстве.