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Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%

Президент России Владимир Путин на совещании по состоянию экономики государства предложил снизить ставку льготного ипотечного кредита до 9%, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные
 Кремля.
The Moscow Post
Российский лидер добавил, что действие программы льготной ипотеки нужно продлить до конца 2022 года.
Компания
Глава государства напомнил, что ставка 12% была установлена недавно, однако ситуация позитивная и есть возможность для снижения.
BFM.ru
Программа ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых была предложена правительством в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры для застройщиков жилья.
Frank Media

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