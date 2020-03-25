Москва, 25 марта 2020, 17:16 — REGNUM Поднять пособие по безработице в России до 12 130 рублей предложил президент РФ Владимир Путин 25 марта в своём обращении к согражданам.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.

Общество Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса Как говорят вирусологи, миф о пользе тепла для борьбы с коронавирусом возник из-за сравнения заболевания с типичной пневмонией.

Экономика Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13% «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.

Общество На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".

Происшествия Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Авто Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.

Общество Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

Футбол «Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.

Футбол Европейские лиги планируют завершить сезон 30 июня Европейские футбольные лиги надеются завершить сезон 30 июня в случае улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

Музыка Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.