Коронавирус
REGNUMПутин предложил повысить пособие по безработице
Москва, 25 марта 2020, 17:16 — REGNUM Поднять пособие по безработице в России до 12 130 рублей предложил президент РФ Владимир Путин 25 марта в своём обращении к согражданам.
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