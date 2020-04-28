Коронавирус

Пензенская правдаПензенская правдаИван Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина

28 апреля 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
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Общество

Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни

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Авто

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Общество

Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

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В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом

«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», – уточнил Дмитрий Песков.
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Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

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Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

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У тактического шутера про Третью мировую войну появился издатель

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Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

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