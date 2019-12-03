Экономика
Народные новостиПрезидент РФ утвердил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Текст ФЗ опубликован на портале правовой информации, сообщает "Вечерняя Москва". Доходы бюджета страны утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Политика
Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Спорт
Российская футболистка погибла в ДТП после выезда на встречку
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 22 лет.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов
1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Политика
В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Армия и оружие
В Сирии подорвался бронеавтомобиль с российскими военными
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
Авто
С 1 января вводят новые штрафы для водителей в России
Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
Политика
Украина обратилась к Венгрии за разъяснением слов спикера Госдумы
Пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко прокомментировала заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что Венгрия обратилась к Москве с просьбой объединить усилия для защиты нацменьшинств на Украине.
Гаджеты
Опубликована российская цена нового Realme X2 Pro
В продаже телефон появится 9 декабря. Напомним, Realme X2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.
Экономика
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Футбол
Клубы РПЛ заплатили агентам 23 млн долларов в 2019 году
Российские футбольные клубы потратили на агентские выплаты в 2019 году 23,2 млн долларов.
Политика
В Белом доме доклад об импичменте Трампа назвали бездоказательным
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила об отсутствии подтверждения нарушений со стороны президента в докладе Демократической партии.
Общество
The Insider: Соавтор закона о физлицах-иноагентах владеет недвижимостью на миллиард
Руководитель комитета Государственной думы по информационной политике, соавтор законотворческой инициативы о физических лицах-иноагентах Леонид Левин может владеть недвижимостью на сумму, приближающуюся к миллиарду рублей, утверждает The Insider.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Происшествия
Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже выросло до 21
Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Армия и оружие
Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3
Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Футбол
«Спартак» отреагировал на задержание фанатов в Петербурге
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Музыка
The Killers выступят на фестивале Park Live
Общество
«Газпром нефть» пыталась тайком купить турбину в США
Силовая турбина, которую пытались приобрести в США двое россиян, предназначалась для проекта «Газпрома», сообщает РБК.