Экономика

Народные новостиНародные новостиПрезидент РФ утвердил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Текст ФЗ опубликован на портале правовой информации, сообщает "Вечерняя Москва". Доходы бюджета страны утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году.
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Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru02 декабря в 14:27

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

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Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

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Наша версия02 декабря в 00:52
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Пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко прокомментировала заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что Венгрия обратилась к Москве с просьбой объединить усилия для защиты нацменьшинств на Украине.
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Опубликована российская цена нового Realme X2 Pro

В продаже телефон появится 9 декабря. Напомним, Realme X2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
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Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

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