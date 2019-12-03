Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Текст ФЗ опубликован на портале правовой информации, сообщает "Вечерняя Москва". Доходы бюджета страны утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году.

Президент РФ утвердил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

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