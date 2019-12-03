Экономика

Народные новостиНародные новостиПрезидент РФ утвердил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Текст ФЗ опубликован на портале правовой информации, сообщает "Вечерняя Москва". Доходы бюджета страны утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году.
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Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 08:51

Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

РБК01:36

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru02 декабря в 14:27

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Казна пухнет от денег, но достаются они не всем

Наша версия02 декабря в 00:52
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Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:01
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
РБК 08:16
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда 02 декабря в 11:10
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
РБК вчера в 23:48
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ 02 декабря в 14:20
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Политика

Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Кино

Звезда «Гарри Поттера» хочет вернуться в «Фантастические твари»

ГЛАС.RU вчера в 03:36
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Общество

«Газпром нефть» пыталась тайком купить турбину в США

Силовая турбина, которую пытались приобрести в США двое россиян, предназначалась для проекта «Газпрома», сообщает РБК.
Городовой 08:30
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия 08:37
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
Футбол

«Ахмат» оштрафован за использование микрофона на матче с «Рубином»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, наложенных на грозненский "Ахмат" за использование диктором микрофона во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:1).
Чемпионат 06:17
Армия и оружие

В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики

Главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита организации.
Взгляд.ру 08:47
Происшествия

В Одессе локализовали пожар в колледже

Пожар в колледже в Одессе локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, продолжается тушение, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 07:44
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма про Джеймса Бонда

Афиша Daily 08:40
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Москва 24 08:28
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах

Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
Московский Комсомолец вчера в 18:50
Политика

Джонсон рассказал о дискуссии стран НАТО по поводу России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о дискуссии лидеров стран — членов НАТО по поводу России.
RT на русском 09:58
Спорт

Футболистка Трушкина погибла в результате ДТП

Российская футболистка Алёна Трушкина ушла из жизни в результате автомобильной аварии.
RT на русском 10:02
Шоу-бизнес

«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года

ФАН 02:53
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