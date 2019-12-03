Экономика
Народные новостиПрезидент РФ утвердил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Текст ФЗ опубликован на портале правовой информации, сообщает "Вечерняя Москва". Доходы бюджета страны утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году.
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Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Политика
Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Кино
Звезда «Гарри Поттера» хочет вернуться в «Фантастические твари»
Общество
«Газпром нефть» пыталась тайком купить турбину в США
Силовая турбина, которую пытались приобрести в США двое россиян, предназначалась для проекта «Газпрома», сообщает РБК.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Армия и оружие
Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах
Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Футбол
«Ахмат» оштрафован за использование микрофона на матче с «Рубином»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, наложенных на грозненский "Ахмат" за использование диктором микрофона во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:1).
Армия и оружие
В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики
Главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита организации.
Происшествия
В Одессе локализовали пожар в колледже
Пожар в колледже в Одессе локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, продолжается тушение, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Общество
Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма про Джеймса Бонда
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах
Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
Политика
Джонсон рассказал о дискуссии стран НАТО по поводу России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о дискуссии лидеров стран — членов НАТО по поводу России.
Спорт
Футболистка Трушкина погибла в результате ДТП
Российская футболистка Алёна Трушкина ушла из жизни в результате автомобильной аварии.