Политика
Моя Москва.онлайнПрезидент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби глава государства Владимир Путин участвовал в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, которая проходила в Александровском саду.
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Отдать дань памяти каждому: по всей России почтили погибших в Великой Отечественной
Вести.Ru22 июня в 13:48
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Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором
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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал Красную площадь, на которой проходит парад Победы, самым безопасным местом в России и в мире.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
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Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России
Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
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Видео уничтожения минометной позиции Народной милиции ДНР выложили военные ВСУ
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В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность
Народный артист России Константин Хабенский заявил, что направит полученную им государственную премию на благотворительность.
Ведомости 08:27
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Ветеран Великой Отечественной войны показал подаренные Путиным часы
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал свои наручные часы, которые ему подарил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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Из-за массового заражения коронавирусом в домах престарелых возбудили уголовные дела в Кузбассе
В Новокузнецке и Кемерове выявлены случаи массового заражения КОВИД-19 в учреждениях, где находятся престарелые люди и инвалиды.
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Формула-1 готовит новую графику для телетрансляций
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Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
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Армия и оружие
Ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" в среду вышел в Средиземное море. Об этом сообщил местный информационный портал.
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Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
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Российский рынок покинули два кроссовера Haval
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Geely объявила цены на свой самый большой внедорожник
В Китае состоялась онлайн-презентация новой модели Geely HaoYue -- самого большого внедорожника в линейке бренда.
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Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Бизнес-джет жены Медведева улетел в Германию
Первое антикоррупционное СМИ 05:00
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Культура
Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»
Победили наборы по мотивам классического рождественского семейного фильма «Один дома» и комедийного сериала «Сайнфилд» и обычная печатная машинка, сообщает блог Lego Ideas.
Афиша Daily 05:13