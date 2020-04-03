В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов. Напомним, 17 марта Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ сроком на пять лет.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Здоровье Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.

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Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.

Армия и оружие Российских медиков направили в наиболее сложные районы Сербии Решение о направлении российских военных медиков и вирусологов в районы Сербии со сложной эпидемиологической обстановкой было принято в ходе совещания специалистов России и Сербии, 3 апреля сообщает Минобороны РФ.