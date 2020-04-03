Коронавирус
Piter.tvПрезидент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах доиграть сезон
В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов. Напомним, 17 марта Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ сроком на пять лет.
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Доиграть сезон, договориться с игроками о сокращении зарплат. Итоги собрания РПЛ
Советский спорт10:00
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Политика
В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Авто
Российские тесты проходит новый Land Rover Defender
На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
Футбол
Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса
18-летний полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
Здоровье
Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса
Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Футбол
Валерий Синау: Счастлив, что «Ростов» борется за высокие места
К 90-летнему юбилею клуба Синау в откровенном интервью пресс-атташе клуба Варужану Саргсяну рассказал, почему Валерий Карпин в 80-х не перешел в «Ростсельмаш», как ездил в Киев к Лобановскому, по какой причине нынешний «Ростов» достоин еврокубков, а также про Игоря Гамулу, Сергея Балахнина, Виктора Маслова и других.
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Общество
Турецкие власти запретили людям младше 20 лет выходить на улицу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постановил запретить находиться на улице людям младше 20 лет.
Здоровье
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Наука
Первая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Киберспорт
Продажи Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam превысили 2 млн копий
За Mount & Blade 2: Bannerlord на Twitch следят более 122 тысяч зрителей – игра занимает 4-е место после категорий LoL, IRL и CS:GO.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Армия и оружие
Российских медиков направили в наиболее сложные районы Сербии
Решение о направлении российских военных медиков и вирусологов в районы Сербии со сложной эпидемиологической обстановкой было принято в ходе совещания специалистов России и Сербии, 3 апреля сообщает Минобороны РФ.
Армия и оружие
ВСУ более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Нарушения со стороны ВСУ режима прекращения огня в Донбассе за прошедшие 24 часа фиксировались 25 раз, 3 апреля сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Здоровье
ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно
Медицинские маски не гарантируют полноценную защиту и не требуются здоровым людям.
Общество
ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России
Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.