Коронавирус

Piter.tvPiter.tvПрезидент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах доиграть сезон

В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов. Напомним, 17 марта Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ сроком на пять лет.
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Прядкин: уверен, что все футболисты смогут достичь взаимопонимания со своими клубами

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Советский спорт10:00
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
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В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:20
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU вчера в 12:14
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Происшествия

Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции

Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Газета.Ru 12:02
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

ТАСС 07:07
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
ТАСС 06:52
Футбол

Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

18-летний полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.
Sport24.ru 12:49
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле

CarsWeek.ru вчера в 03:52
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
REGNUM 13:24
Здоровье

Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса

Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
Эхо Москвы 12:00
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Футбол

Валерий Синау: Счастлив, что «Ростов» борется за высокие места

К 90-летнему юбилею клуба Синау в откровенном интервью пресс-атташе клуба Варужану Саргсяну рассказал, почему Валерий Карпин в 80-х не перешел в «Ростсельмаш», как ездил в Киев к Лобановскому, по какой причине нынешний «Ростов» достоин еврокубков, а также про Игоря Гамулу, Сергея Балахнина, Виктора Маслова и других.
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Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Общество

Турецкие власти запретили людям младше 20 лет выходить на улицу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постановил запретить находиться на улице людям младше 20 лет.
News.ru 13:56
Здоровье

В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений

«Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений.
REGNUM 13:29
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Известия 11:47
Наука

Первая вакцина от коронавируса прошла испытания

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
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Продажи Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam превысили 2 млн копий

За Mount & Blade 2: Bannerlord на Twitch следят более 122 тысяч зрителей – игра занимает 4-е место после категорий LoL, IRL и CS:GO.
Cyber.sports.ru 01 апреля в 10:54
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Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
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Решение о направлении российских военных медиков и вирусологов в районы Сербии со сложной эпидемиологической обстановкой было принято в ходе совещания специалистов России и Сербии, 3 апреля сообщает Минобороны РФ.
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ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно

Медицинские маски не гарантируют полноценную защиту и не требуются здоровым людям.
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ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
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Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News 13:27
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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